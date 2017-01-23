Екатеринбуржцев залило кипятком после капремонта

В Екатеринбурге залило кипятком три квартиры в доме № 11 в переулке Университетском. Одна женщина пострадала — ей на голову обрушилась штукатурка.

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе УК «Стандарт», причиной стало то, что в одной из квартир сорвало резьбу воздушного крана у радиатора. Батарею в рамках капремонта заменяло ООО «Линкор».

«Подрядчик должен был выполнить все работы по капремонту к 15 августа, но к этому моменту ситуация была такая, что все было выломано и ничего не сделано. В итоге в доме отопление было запущено позднее всех — 5 октября. И сразу произошло несколько мелких порывов. Недоделок было очень много. В итоге мы до сих пор не подписали акт выполненных работ», — пояснили в пресс-службе УК.

Там отметили, что будут защищать интересы пострадавших жильцов. В частности, требовать от ООО «Линкор» устранения недоделок, а также возмещения ущерба.

Стоит добавить, что ООО «Линкор» давно снискало себе дурную славу. Организация не справилась с капремонтом сразу на нескольких объектах — Малышева, 27, Орджоникидзе, 3 и 8 Марта, 144.