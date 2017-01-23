В центре Казани ночью разрушили остановку

(Казань, 23 января, «Татар-информ»). В социальных сетях сообщается, что в ночь на 23 января легковой автомобиль вылетел с проезжей части и врезался в крытую автобусную остановку на улице Татарстан.

Остановка полностью разрушилась, а водитель на автомобиле с места происшествия скрылся. Сейчас рабочие демонтируют разрушенную остановку у театра Камала, так как она не подлежит восстановлению. На ее месте возведут новый остановочный павильон.