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16:07 (мск), источник: ИА Татар-информ

В центре Казани ночью разрушили остановку

Инцидент произошел по причине дорожного происшествия.

(Казань, 23 января, «Татар-информ»). В социальных сетях сообщается, что в ночь на 23 января легковой автомобиль вылетел с проезжей части и врезался в крытую автобусную остановку на улице Татарстан.

Остановка полностью разрушилась, а водитель на автомобиле с места происшествия скрылся. Сейчас рабочие демонтируют разрушенную остановку у театра Камала, так как она не подлежит восстановлению. На ее месте возведут новый остановочный павильон.

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