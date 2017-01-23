В Тольятти подросток сбежал от родителей, но через час замерз и вернулся домой
Медики диагностировали у подростка переохлаждение и оказали ему необходимую помощь.
Медики диагностировали у подростка переохлаждение и оказали ему необходимую помощь.
Инцидент произошел сегодня, 23 января, в селе Ягодное недалеко от Тольятти, сообщает 63.ru.
По предварительным данным, 15-летний подросток сбежал из дома после ссоры с семьей, однако спустя час почувствовал себя плохо и вернулся обратно.
Родители вызвали ему скорую помощь. Медики диагностировали у подростка переохлаждение и оказали ему необходимую помощь. От госпитализации родители отказались.