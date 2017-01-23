В Толмачево аварийно сел Boeing из-за разрушения шасси и закрылка
В Новосибирске совершил аварийную посадку самолет Boeing, принадлежащий авиакомпании Azur Air. Воздушное судно следовало из Таиланда в Самару.
В Новосибирске совершил аварийную посадку самолет Boeing, принадлежащий авиакомпании Azur Air. Воздушное судно следовало из Таиланда в Самару.
Как стало известно, на борту Boeing находилось 116 пассажиров и 7 членов экипажа. Посадка прошла успешно.
По предварительным данным, после взлета самолета из международного аэропорта Пхукета на
— В ходе осмотра места происшествия было установлено частичное разрушение пневматики левой стойки шасси, — сообщила «РГ» старший помощник руководителя
— Транспортная прокуратура проверяет соблюдение законодательства о правах пассажиров, — сообщила «РГ» старший помощник
Авиакомпания приняла решение о выделении запасного борта для доставки пассажиров. Ожидается, что они смогут вылететь из Новосибирска в Самару после девяти часов вечера.