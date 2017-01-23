В Толмачево аварийно сел Boeing из-за разрушения шасси и закрылка

Как стало известно, на борту Boeing находилось 116 пассажиров и 7 членов экипажа. Посадка прошла успешно.

По предварительным данным, после взлета самолета из международного аэропорта Пхукета на взлетно-посадочной полосе были обнаружены фрагменты резины. Экипажу воздушного судна было перейти в режим особого внимания. Boeing экстренно приземлился в аэропорту Толмачево, где должен был совершить дозаправку. В настоящее время его осматривают техники и следователи.

— В ходе осмотра места происшествия было установлено частичное разрушение пневматики левой стойки шасси, — сообщила «РГ» старший помощник руководителя Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ Яна Стрижова. — Помимо этого обнаружены незначительные повреждения акустической панели двигателя и одного закрылка.

— Транспортная прокуратура проверяет соблюдение законодательства о правах пассажиров, — сообщила «РГ» старший помощник Западно-сибирского транспортного прокурора Оксана Горбунова.

Авиакомпания приняла решение о выделении запасного борта для доставки пассажиров. Ожидается, что они смогут вылететь из Новосибирска в Самару после девяти часов вечера.