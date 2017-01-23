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17:38 (мск), источник: РИА "Воронеж"

ФСБ нашла блиндаж с боеприпасами возле Нововоронежской АЭС

Патроны уничтожили на месте.

Сотрудники УФСБ по Воронежской области нашли блиндаж с 500 взрывоопасными патронами к пистолету «Маузер» калибра 7,92 мм. Блиндаж времен войны обнаружили во время мероприятий по повышению антитеррористической защищенности Нововоронежкой АЭС в январе 2017 года, сообщила пресс-служба областного УФСБ в понедельник, 23 января. Весь найденный арсенал изъяли и уничтожили на месте при участии спасателей.

В конце 2016 года на окраине села Мастюгино Острогожского района оперативники регионального УФСБ нашли 12 противотанковых мин, ручную противотанковую гранату и тротиловые шашки взрывной мощностью 5 кг. Боеприпасы также уничтожили, добавила пресс-служба ведомства.

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