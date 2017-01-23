ФСБ нашла блиндаж с боеприпасами возле Нововоронежской АЭС
Патроны уничтожили на месте.
Патроны уничтожили на месте.
Сотрудники УФСБ по Воронежской области нашли блиндаж с 500 взрывоопасными патронами к пистолету «Маузер» калибра 7,92 мм. Блиндаж времен войны обнаружили во время мероприятий по повышению антитеррористической защищенности Нововоронежкой АЭС в январе 2017 года, сообщила
В конце 2016 года на окраине села Мастюгино Острогожского района оперативники регионального УФСБ нашли 12 противотанковых мин, ручную противотанковую гранату и тротиловые шашки взрывной мощностью 5 кг. Боеприпасы также уничтожили, добавила