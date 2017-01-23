В Самаре возбуждено уголовное дело по факту смерти женщины в роддоме

Куйбышевским межрайонным следственным отделом Самары по факту смерти женщины в роддоме возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей», сообщает следственное управление следственного комитета Российской Федерации по Самарской области.

По версии следствия, в ноябре 2016 года в родильном отделении ГБУЗ СО «Самарская городская больница № 10» 25-летняя женщина родила ребенка. Через несколько часов после родов, вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей медицинскими работниками, женщина скончалась.

Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия и лиц, причастных к его совершению.