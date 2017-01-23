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16:49 (мск), источник: Sputnik.by

Причиной госпитализации школьника в Борисове стал препарат из России

Борисовский школьник находится в реанимации после укола антибиотика «Цефтриаксон» — инъекцию ребенку сделали дома препаратом, привезенным из России.

Источник: Sputnik.by

В Борисове школьник попал в реанимацию с диагнозом «анафилактический шок» после укола антибиотика. Инцидент произошел 20 января. Известно, что инъекцию препарата, растворенного в однопроцентном лидокаине, мальчику сделали дома. Антибиотик был привезен из России родными.

Через 10 минут после инъекции у ребенка проявилась сильная аллергическая реакция — сыпь, головокружение и рвота, мальчик стал задыхаться. По информации медицинских работников, оказавших помощь, аллергическую реакцию мог спровоцировать не только антибиотик, но и на раствор лидокаина.

Начальник главного управления организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Республики Беларусь Елена Богдан сообщила телеканалу СТВ, что медицинская помощь ребенку была оказана в полном объеме, в настоящее время его состояние стабильное с положительной динамикой.

«На каждом из этих лекарственных средств есть серийный номер, и именно эта партия с этим серийным номером — ограничивается ее использование, приостанавливается продажа, приостанавливается использование и начинается проведение специфических мероприятий для того, чтобы посмотреть, качественный этот препарат или есть какие-то вопросы», — уточнила специалист.

По информации представителя Минздрава, все остальные партии указанного препарата имеют выходной контроль. Поэтому лекарство «Цефтриаксон» при наличии показаний к его применению продолжается использоваться так же, как использовалось ранее.

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