Причиной госпитализации школьника в Борисове стал препарат из России
Борисовский школьник находится в реанимации после укола антибиотика «Цефтриаксон» — инъекцию ребенку сделали дома препаратом, привезенным из России.
Борисовский школьник находится в реанимации после укола антибиотика «Цефтриаксон» — инъекцию ребенку сделали дома препаратом, привезенным из России.
В Борисове школьник попал в реанимацию с диагнозом «анафилактический шок» после укола антибиотика. Инцидент произошел 20 января. Известно, что инъекцию препарата, растворенного в однопроцентном лидокаине, мальчику сделали дома. Антибиотик был привезен из России родными.
Через 10 минут после инъекции у ребенка проявилась сильная аллергическая реакция — сыпь, головокружение и рвота, мальчик стал задыхаться. По информации медицинских работников, оказавших помощь, аллергическую реакцию мог спровоцировать не только антибиотик, но и на раствор лидокаина.
Начальник главного управления организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Республики Беларусь Елена Богдан сообщила телеканалу СТВ, что медицинская помощь ребенку была оказана в полном объеме, в настоящее время его состояние стабильное с положительной динамикой.
«На каждом из этих лекарственных средств есть серийный номер, и именно эта партия с этим серийным номером — ограничивается ее использование, приостанавливается продажа, приостанавливается использование и начинается проведение специфических мероприятий для того, чтобы посмотреть, качественный этот препарат или есть
По информации представителя Минздрава, все остальные партии указанного препарата имеют выходной контроль. Поэтому лекарство «Цефтриаксон» при наличии показаний к его применению продолжается использоваться так же, как использовалось ранее.