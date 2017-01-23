В Украине нашли еще 50 украденных МАЗов
Сотрудники Службы безопасности Украины нашли еще 50 грузовиков, которые через мошеннические схемы были украдены у Минского автомобильного завода (МАЗ).
Сотрудники Службы безопасности Украины нашли еще 50 грузовиков, которые через мошеннические схемы были украдены у Минского автомобильного завода (МАЗ).
Об этом сообщает
«Правоохранители совместно со специалистами
Ранее сообщалось, что в 2013 году руководители украинской коммерческой структуры заключили договор с представителем ОАО «Минский автомобильный завод» в Украине на поставку 150 грузовых автомобилей марки МАЗ и прицепов к ним стоимостью более 15 млн долларов. Полученные грузовики были проданы другим предприятиям, а полученные средства мошенники перевели в наличные с использованием подставных коммерческих структур и присвоили.
В октябре 2016 года СБУ уже отыскала 100 грузовиков МАЗ из той же партии в различных регионах Украины. После проведения необходимых процедур право собственности на автомобили будет возвращено белорусскому заводу. Как сообщает
Как стало известно