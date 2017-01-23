В Новосибирске экстренно сел пассажирский самолет
Пассажирский самолет Boeing-757 с неисправным шасси благополучно совершил посадку в Новосибирске, сообщила РИА Новости представитель
Пассажирский самолет Boeing-757 с неисправным шасси благополучно совершил посадку в Новосибирске, сообщила РИА Новости представитель
Чартерный рейс направлялся из Пхукета в Самару, на борту находились 116 пассажиров и семь членов экипажа. В Новосибирске самолету предстояла дозаправка.
Через некоторое время после начала полета из аэропорта Пхукета сообщили, что на взлетной полосе обнаружены некие фрагменты. Посадка в Новосибирске прошла успешно, пострадавших нет, рассказала Горбунова.
В свою очередь представитель
«По данному факту проводится доследственная проверка. Следователь уже работает в аэропорту», — сказала она.
В прокуратуре добавили, что решается вопрос об устранении неисправности или предоставлении пассажирам резервного борта.