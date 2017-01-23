В Новосибирске экстренно сел пассажирский самолет

Чартерный рейс направлялся из Пхукета в Самару, на борту находились 116 пассажиров и семь членов экипажа. В Новосибирске самолету предстояла дозаправка.

Через некоторое время после начала полета из аэропорта Пхукета сообщили, что на взлетной полосе обнаружены некие фрагменты. Посадка в Новосибирске прошла успешно, пострадавших нет, рассказала Горбунова.

В свою очередь представитель Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК Яна Стрижова сообщила РИА Новости, что у самолета при осмотре действительно обнаружили неисправность, а именно «частичное разрушение пневматика левой стойки шасси».

«По данному факту проводится доследственная проверка. Следователь уже работает в аэропорту», — сказала она.

В прокуратуре добавили, что решается вопрос об устранении неисправности или предоставлении пассажирам резервного борта.