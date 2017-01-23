В Гулькевичском районе в ДТП пострадали четыре человека

ДТП случилось около 14:00 на трассе Темрюк — Краснодар — Ставрополь. В районе 347-го км столкнулись Lada и УАЗ, сообщает пресс-служба «Кубань-СПАС».

На место прибыли спасатели. С помощью гидравлического инструмента они достали из автомобиля водителя Lada. Водителю и двум пассажирам УАЗа оказали первую помощь.