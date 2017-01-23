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17:12 (мск), источник: ЮГА.ру

В Гулькевичском районе в ДТП пострадали четыре человека

В Гулькевичском районе 23 января произошла авария, в которой пострадали три человека.

ДТП случилось около 14:00 на трассе Темрюк — Краснодар — Ставрополь. В районе 347-го км столкнулись Lada и УАЗ, сообщает пресс-служба «Кубань-СПАС».

На место прибыли спасатели. С помощью гидравлического инструмента они достали из автомобиля водителя Lada. Водителю и двум пассажирам УАЗа оказали первую помощь.

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