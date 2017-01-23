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17:40 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже неизвестный присвоил участок земли на улице Ломоносова

Полиция возбудила дело о мошенничестве.

Прокуратура выявила хищение участка земли площадью 2 тыс. кв. м на улице Ломоносова, 58. Право собственности зарегистрировали незаконно, сообщила пресс-служба облпрокуратуры по региону в понедельник, 23 января. Ущерб Воронежской области составил более 4 млн рублей. Полиция возбудила дело о мошенничестве в крупном размере.

Управление Росреестра и кадастровая палата зарегистрировали право собственности на участок в сентябре 2016 года. Документы, на основании которых провели регистрацию, содержали недостоверные данные о площади земельного участка. Материалы прокурорской проверки передали в департамент имущественных и земельных отношений области. Департамент подал иск в суд о признании регистрации права собственности незаконной. Суд принял меры для недопущения перехода права собственности на участок. За мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ) виновнику грозят штраф и до десяти лет лишения свободы.

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