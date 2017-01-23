В Ростове вынесли приговор информатору ДАИШ из Нальчика

Как сообщает Интерфакс, летом 2015 года уроженец города Нальчик Артур Теппеев добровольно вступил в ряды ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ террористической группировки ИГИЛ, действующей на Ближнем Востоке), и принимал активное участие в её деятельности на территории КБР.

В пресс-службе суда проинформировали, что, согласно материалам уголовного дела, Теппеев хранил взрывные устройства и боеприпасы, занимался перевозкой участников группировки, собирал и передавал им сведения о финансово обеспеченных жителях КБР для последующего вымогательства у них денег для бандподполья. Задержали Теппеева в январе прошлого года. Подсудимый свою вину полностью признал.

Суд признал его виновным по трем статьям УК России и приговорил его к пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Справка «РГ».

В декабре 2014 года Верховный суд РФ признал террористическими международные организации ДАИШ (арабское название группировки ИГИЛ) и «Фронт ан-Нусра», запретив их деятельность на территории страны. Таким образом, был удовлетворен иск Генеральной прокуратуры России. В связи с этим любое участие в деятельности ДАИШ и «Фронта ан-Нусра» на территории России считается уголовным преступлением.