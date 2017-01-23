В Ростове вынесли приговор информатору ДАИШ из Нальчика

Как сообщает Интерфакс, летом 2015 года уроженец города Нальчик Артур Теппеев добровольно вступил в ряды ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ террористической группировки ИГИЛ, действующей на Ближнем Востоке), и принимал активное участие в её деятельности на территории КБР.
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Суд признал его виновным по трем статьям УК России и приговорил его к пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима.
Справка «РГ».
В декабре 2014 года Верховный суд РФ признал террористическими международные организации ДАИШ (арабское название группировки ИГИЛ) и «Фронт ан-Нусра», запретив их деятельность на территории страны. Таким образом, был удовлетворен иск Генеральной прокуратуры России. В связи с этим любое участие в деятельности ДАИШ и «Фронта ан-Нусра» на территории России считается уголовным преступлением.