УМВД России: в Севастополе школьница обокрала учительницу
В дежурную часть ОП № 1 «Северное» ОМВД России по Нахимовскому району обратилась преподаватель одной из школ района. Она сообщила, что из ее сумки похитили 5000 рублей, сообщает
В дежурную часть ОП № 1 «Северное» ОМВД России по Нахимовскому району обратилась преподаватель одной из школ района. Она сообщила, что из ее сумки похитили 5000 рублей, сообщает
Выехавшие на место происшествия сотрудники полиции установили личность злоумышленницы. Ею оказалась 15-летняя учащаяся этой же школы, которая созналась в совершенном деянии. Деньги злоумышленница вернула преподавателю.
В отношении несовершеннолетней возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.