УМВД России: в Севастополе школьница обокрала учительницу

Выехавшие на место происшествия сотрудники полиции установили личность злоумышленницы. Ею оказалась 15-летняя учащаяся этой же школы, которая созналась в совершенном деянии. Деньги злоумышленница вернула преподавателю.

В отношении несовершеннолетней возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.