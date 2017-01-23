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17:55 (мск), источник: Крым Press

УМВД России: в Севастополе школьница обокрала учительницу

В дежурную часть ОП № 1 «Северное» ОМВД России по Нахимовскому району обратилась преподаватель одной из школ района. Она сообщила, что из ее сумки похитили 5000 рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по г. Севастополю.

Выехавшие на место происшествия сотрудники полиции установили личность злоумышленницы. Ею оказалась 15-летняя учащаяся этой же школы, которая созналась в совершенном деянии. Деньги злоумышленница вернула преподавателю.

В отношении несовершеннолетней возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

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