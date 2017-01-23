В отношении бывшего главы Советска возбуждено уголовное дело

Так, в 2012 году глава администрации МО «Советский городской округ» Владимир Луценко подписал от имени муниципального образования мировое соглашение с ООО «Балтлитстрой». По данному соглашению муниципалитет обязался выплатить коммерческой организации, участвовавшей в строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса на условиях софинансирования, денежные средства в сумме 80 млн рублей, вместо фактической доли в ФОКе .

Однако в соответствии с действующим законодательством, а также муниципальными правовыми актами глава городской администрации не наделен полномочиями представлять муниципальное образование в отношениях с гражданами и организациями. Таким правом обладает лишь глава городского округа, прокомментировали в Калининграде сегодня, 23 января 2017 года, собкору сетевой газеты Янтарный Край — Online Калининград в прокуратуре Калининградской области.

Подписав мировое соглашение, чиновник не только вышел за рамки своих полномочий, но и незаконно возложил на муниципальное образование долговые обязательства на значительную сумму при отсутствии в местном бюджете денежных средств на данные цели.

В связи с этим прокурор города Советска материалы проверки направил в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании бывшего главы администрации муниципального образования «Советский городской округ».

По данным материалам следственные органы возбудили в отношении Луценко уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Ход и результаты расследования данного дела находятся на контроле прокуратуры области.