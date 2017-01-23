Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Тихом океане построят первый в мире «плавучий город»
Жены спасаются от семейных ссор на кухне, а мужья — в спальне
"Газпром" получил надежный маршрут экспорта газа в обход Украины
У Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина родилась дочь
СМИ узнали, когда состоится свадьба Бондарчука и Андреевой
Лондон собирает компромат на Трампа, но обвиняет в этом Москву Во всем виноваты русские! — популярный мем из соцсетей, теперь проиллюстрирован на британском ТВ
Поклонники обсуждают фото подросшей дочки Харламова и Асмус
Видео мамы, уползающей из детской, набрало миллионы просмотров
На Крещение сотрудники водоканала утонули в резервуаре
Пешеходы утопили водителя, который спас им жизнь
38-летняя Ани Лорак показала фигуру в бикини: фанаты в восторге
Саакашвили оказался в кустах на инаугурации Трампа
Крещение по-балийски: Светлана Ходченкова искупалась в водопаде
Дочь Валерия Меладзе вышла замуж в Англии
"Его люблю я меньше, чем тебя": Кончаловский расстался с женой
Порошенко засобирался к Трампу: WSJ назвал дату
Тест трех супервнедорожников: 35 миллионов рублей в одном видео
Суд в США: автопилот не виноват в аварии
Фоторепортажи
20Трамп стал 45-м президентом США
22«Облик перемен»
14События недели в фотографиях
16Femen объявили о распаде движения
17:51 (мск), источник: Янтарный край

В отношении бывшего главы Советска возбуждено уголовное дело

В Калининградской области прокуратура города Советска при проверке соблюдения требований бюджетного законодательства выявила превышение бывшим главой администрации городского округа своих должностных полномочий.

Так, в 2012 году глава администрации МО «Советский городской округ» Владимир Луценко подписал от имени муниципального образования мировое соглашение с ООО «Балтлитстрой». По данному соглашению муниципалитет обязался выплатить коммерческой организации, участвовавшей в строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса на условиях софинансирования, денежные средства в сумме 80 млн рублей, вместо фактической доли в ФОКе .

Однако в соответствии с действующим законодательством, а также муниципальными правовыми актами глава городской администрации не наделен полномочиями представлять муниципальное образование в отношениях с гражданами и организациями. Таким правом обладает лишь глава городского округа, прокомментировали в Калининграде сегодня, 23 января 2017 года, собкору сетевой газеты Янтарный Край — Online Калининград в прокуратуре Калининградской области.

Подписав мировое соглашение, чиновник не только вышел за рамки своих полномочий, но и незаконно возложил на муниципальное образование долговые обязательства на значительную сумму при отсутствии в местном бюджете денежных средств на данные цели.

В связи с этим прокурор города Советска материалы проверки направил в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании бывшего главы администрации муниципального образования «Советский городской округ».

По данным материалам следственные органы возбудили в отношении Луценко уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Ход и результаты расследования данного дела находятся на контроле прокуратуры области.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Калининградской области выплаты по 25 тысяч рублей из средств материнского капитала получили 19 тысяч человек
Голодец назвала средний размер пенсии в 2017 году
В «Справедливой России» прокомментировали уход Елены Мизулиной
ФИФА приняла предложение провести жеребьевку ЧМ в Кремле
Дональд Трамп отказался опубликовать свою налоговую декларацию
Лидер Femen опровергла информацию о распаде движения
Порошенко создал военно-воздушную зону «Восток»
Поддерживавшие Трампа боты переметнулись к Обаме
Спорт
Руни вписывает своё имя в историю: 7 событий выходных Уэйн становится лучшим бомбардиром в истории "МЮ", Рамос снова спасает "Реал" и другие главные события выходных
Авто
Новый кроссовер Subaru: первый тизер Компания пообещала раскрыть все подробности в начале марта на международном автосалоне в Женеве
Hi-Tech
В России хотят создать летающий автомобиль ФПИ планирует выделить 3 миллиона рублей на создание прототипа летательного аппарата для перевозки пассажиров и грузов
Кино
Стас Михайлов удивил участием в шоу «Пока все дома»: видео Популярный российский певец принял ведущего программы в поражающем роскошью убранства особняке и выдал одноразовые тапочки
Недвижимость
Молодым семьям выделят деньги на покупку жилья
УК лишат лицензий за плохое обслуживание жильцов
Под Петербургом активизировались черные риелторы
Как из трех комнат сделать пять
Леди
Как выглядели первые леди США до Мелании Трамп (фото) Кто жил в Белом доме до модели из Словении?
Дети
Алла Пугачева сменила стиль трехлетнего сына (видео) Гарри Галкина впервые коротко подстригли.
Все о ремонте
Как быстро и просто преобразить интерьер
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
Как выбрать краску для стен: 7 правильных шагов
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь