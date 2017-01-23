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17:51 (мск), источник: Калининград.Ru

Появилось видео задержания замглавы администрации Пионерского

Чиновник попался на получении взятки.

Полиция предоставила оперативную съёмку задержания заместителя главы администрации Пионерского.

По версии следствия, вечером 20 декабря рядом со зданием мэрии на улице Флотской чиновник получил через посредницу деньги от руководителя коммерческой организации.

«По оперативным данным, подозреваемый получил 160 тысяч рублей за общее покровительство предпринимателям в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Деньги злоумышленник спрятал в тайнике, оборудованном в почтовом ящике, где их и обнаружили сотрудники полиции», — сообщили корреспонденту Калининград.Ru в пресс-службе областного УМВД.

В этот же день 32-летнего замглавы администрации задержали правоохранители. В отношении него возбудили дело по факту получения взятки в крупном размере. Чиновника арестовали и поместили в следственный изолятор. Уголовная ответственность также грозит 36-летней посреднице, передавшей деньги.

Спустя месяц после случившегося подал в отставку сити-менеджер Пионерского Олег Косенков. Экс-министр спорта проработал в должности главы администрации почти год.

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