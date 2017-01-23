В Самарском суде прошли прения по делу об убийстве семьи полицейского Гошта

Уголовное дело об убийстве полковника, экс-начальника полиции Сызрани Андрея Гошта и его семьи слушается в областном суде с декабря 2016 года. Дело рассматривается судом присяжных по требованию обвиняемых. Процесс проходит в закрытом от прессы режиме.

«Сегодня на заседании гособвинение и защита представили свои позиции присяжным. Планируется, что во вторник присяжные удалятся в совещательную комнату для обсуждения вердикта», — сказал собеседник агентства.

Обвиняемыми по делу являются Махмадали Ахмадов, Роман Фаталиев, Ислам Бабаев и Орхан Зохрабов. Им вменяют разбой, убийство двух или более лиц, покушение на убийство ребенка. Они признают вину частично.