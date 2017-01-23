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18:12 (мск), источник: РИА Новости

В Самарском суде прошли прения по делу об убийстве семьи полицейского Гошта

Прения сторон по делу об убийстве семьи полицейского Гошта прошли в понедельник в Самарском областном суде, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона.

Источник: РИА Новости

Уголовное дело об убийстве полковника, экс-начальника полиции Сызрани Андрея Гошта и его семьи слушается в областном суде с декабря 2016 года. Дело рассматривается судом присяжных по требованию обвиняемых. Процесс проходит в закрытом от прессы режиме.

«Сегодня на заседании гособвинение и защита представили свои позиции присяжным. Планируется, что во вторник присяжные удалятся в совещательную комнату для обсуждения вердикта», — сказал собеседник агентства.

Обвиняемыми по делу являются Махмадали Ахмадов, Роман Фаталиев, Ислам Бабаев и Орхан Зохрабов. Им вменяют разбой, убийство двух или более лиц, покушение на убийство ребенка. Они признают вину частично.

Убийство полковника полиции, экс-начальника отдела полиции Сызрани Андрея Гошта и его семьи вызвало широкий общественный резонанс. Тела шести человек — Андрея Гошта, его жены, родителей и двух родственников — были обнаружены 24 апреля утром в жилом доме в поселке Ивашевка Сызранского района Самарской области. СК РФ сообщал о задержании четырех человек по этому делу через несколько дней. Возможным мотивом убийства в СК назвали разбойное нападение. По данным прокуратуры, у семьи Гоштов было похищено имущество на 200 тысяч рублей, также обвиняемые пытались похитить автомобиль Renault Duster.

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