В Самарском суде прошли прения по делу об убийстве семьи полицейского Гошта
Прения сторон по делу об убийстве семьи полицейского Гошта прошли в понедельник в Самарском областном суде, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона.
Прения сторон по делу об убийстве семьи полицейского Гошта прошли в понедельник в Самарском областном суде, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона.
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«Сегодня на заседании гособвинение и защита представили свои позиции присяжным. Планируется, что во вторник присяжные удалятся в совещательную комнату для обсуждения вердикта», — сказал собеседник агентства.
Обвиняемыми по делу являются Махмадали Ахмадов, Роман Фаталиев, Ислам Бабаев и Орхан Зохрабов. Им вменяют разбой, убийство двух или более лиц, покушение на убийство ребенка. Они признают вину частично.
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