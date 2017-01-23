Суд арестовал сына мэра Лисичанска, подозреваемого в похищении человека и хулиганстве
Сына мэра Лисичанска Андрея Шилина, подозреваемого в похищении человека и хулиганстве, взяли под стражу. Об этом сообщает
Сына мэра Лисичанска Андрея Шилина, подозреваемого в похищении человека и хулиганстве, взяли под стражу. Об этом сообщает
Мера пресечения в виде содержания под стражей была избрана по ходатайству прокуратуры области.
Как сообщалось, в августе 2016 года в Лисичанске возле
Андрей Шилин после этого выехал за пределы Украины и был объявлен в международный розыск. При содействии правоохранителей Германии Шилин был задержан и экстрадирован в Украину.
Санкция ч. 2 ст. 146 УК Украины предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на тот же срок; санкция ч. 2 ст. 296 УК Украины предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до 5 лет или лишения свободы на срок до 4 лет.