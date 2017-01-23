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19:03 (мск), источник: 112.ua

Суд арестовал сына мэра Лисичанска, подозреваемого в похищении человека и хулиганстве

Сына мэра Лисичанска Андрея Шилина, подозреваемого в похищении человека и хулиганстве, взяли под стражу. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Источник: 112.ua

Мера пресечения в виде содержания под стражей была избрана по ходатайству прокуратуры области.

Как сообщалось, в августе 2016 года в Лисичанске возле кафе-бара двое мужчин, один из которых был сыном мэра Сергея Шилина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанесли телесные повреждения малознакомому мужчине. После этого пострадавшего поместили в багажник автомобиля «Mercedes-Benz» и скрылись с места происшествия.

Андрей Шилин после этого выехал за пределы Украины и был объявлен в международный розыск. При содействии правоохранителей Германии Шилин был задержан и экстрадирован в Украину.

Санкция ч. 2 ст. 146 УК Украины предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на тот же срок; санкция ч. 2 ст. 296 УК Украины предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до 5 лет или лишения свободы на срок до 4 лет.

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