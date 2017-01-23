Крымский суд лишил украинского олигарха земельного участка в Ялте

Участок расположен за городским троллейбусным парком. «Данный земельный участок в годы пребывания Крыма в составе Украины был передан ялтинским городским советом одной из коммерческих фирм, аффилированной с именем известного украинского олигарха», — говорится в сообщении пресс-службы мэрии.

В комментарии РИА Новости мэр Ялты Андрей Ростенко подчеркнул, что данный земельный участок был незаконно передан в аренду.

«В городе бытует мнение, что фирма была напрямую связана с украинским олигархом (Коломойским — ред.). По неофициальной информации, фирма имеет к нему отношение, но официального, прямого подтверждения у нас нет, надо проследить всю составляющую учредителей», — сказал Ростенко.