В Свердловской области мужчина и два его внука отравились газом

По его словам, трагедия случилась 23 января в Ачитском районе, в селе Афанасьевском. Там, в частном доме, расположенном на улице Уральской, были найдены тела мужчины, а также его семилетнего и двухлетнего внуков.

«Жуткая картина предстала перед глазами отца мальчишек. Вместе с ними он приехал к тестю из Первоуральска в гости. О случившемся гражданин незамедлительно сообщил участковому, находившемуся в это время на своем административном участке. По предварительным данным, причиной смерти могло стать отравление угарным газом из-за нарушений правил эксплуатации печного оборудования», — сказал Горелых.

По его словам, еще одна похожая история произошла вечером 22 января в Кировграде. Там бригадой скорой помощи из дома по улице Дзержинского в больницу с диагнозом «острое отравление» была доставлена семья из четырех человек — шестилетняя девочка, ее трехлетний брат и их родители 27-ми и 33-х лет. По одной из версий, беда могла случиться из-за неисправности водонагревательной газовой колонки, имеющейся в квартире.

По данным фактам полиция и свердловское СУ СК РФ ведут проверки.

Ранее сообщалось, что утром 23 января в поселке Арти отравились угарным газом и были госпитализированы мужчина и женщина, а также их пятеро детей.