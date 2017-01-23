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17:43 (мск), источник: ИА Татар-информ

Приговор членам ОПГ «Телестудия» в Верховном суде РТ читали 3 часа

Гособвинение просило суд назначить злоумышленникам 84 года и 10 месяцев лишения свободы на семерых.

(Казань, 24 января, «Татар-информ»). Оглашение приговора членам ОПГ «Телестудия» заняло около трех часов. Напомним, ранее гособвинение запросило у суда в качестве наказания для 7 участников группировки 84 года и 10 месяцев лишения свободы.

На скамье подсудимых — 58-летний Александр Савельев, 44-летний Вадим Сергеев, 36-летний Роман Сорокин, 26-летний Марат Галявиев, 30-летний Рустем Шайдуллов, 34-летний Афис Гойджаев, 31-летний Рустем Шангараев. Их обвиняли по статьям «Вымогательство», «Похищение человека», «Разбой», «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», «Хулиганство», «Незаконное лишение свободы».

Следствие считает, что «Телестудия» образовалась в 80 — 90-х годах в Московском районе Казани. В 2000-х группировку возглавил Александр Савельев. Начиная с 2010 года Савельев собрал вокруг себя активных членов ОПГ. В период с 2010 по 2013 гг. в число приближенных вошли остальные подсудимые.

Члены группировки вымогали деньги у мужчины, занимавшегося частным извозом. Общая сумма ущерба составила более 500 тысяч рублей. В конечном итоге у потерпевшего отобрали автомобиль и требовали за него деньги.

Также участники «Телестудии» вымогали деньги у лиц, занимавшихся междугородними перевозками. Незаконное действо происходило на железнодорожном вокзале «Казань-2». Для устрашения жертв Сорокин выстрелил в окно одного из автобусов.

В сентябре 2013 года участники преступной группы отобрали у казанского предпринимателя, занимавшегося девелоперской деятельностью, принадлежащий ему автомобиль «Инфинити» стоимостью 750 тысяч рублей. Спустя месяц они похитили бизнесмена и в течение нескольких часов удерживали его в офисе на улице Волгоградской в Казани, требуя выплаты денег.

Вскоре бизнесмена отпустили, однако через несколько дней Сорокин с подельниками снова похитили его возле ресторана «Фиолет» в Казани. Злоумышленники сначала перевезли потерпевшего в офис, а затем в его квартиру, откуда похитили 157 тысяч рублей и смартфон стоимостью 20 тысяч рублей.

Три года подряд, с мая 2012 по июль 2015, Гойджаев ежемесячно вымогал у предпринимателя с Московского рынка 5 тысяч рублей.

Поглотив более мелкие банды, «Телестудия» негласно контролировала территорию, ограниченную улицами Воровского, Восход, Ленская, Соловецких Юнг, а также проспектами Ибрагимова и Ямашева. Оперативники задержали всех участников группировки в июле 2015 года.

Фигуранты уголовного дела свою вину не признали. В процессе следствия были арестованы все денежные средства, принадлежащие подсудимому Сергееву.

Суд приговорил: Савельева к 12 годам, Сорокина к 11 годам, Сергеева к 9 годам и 6 месяцам, Галявиева к 7 годам и 1 мес, Шайдуллова к 7 годам и 6 месяцам, Гойджаева к 7 годам и Шангараева также к 7 годам. Все участники будут отбывать наказание в колонии строго режима.

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