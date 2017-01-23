Директор фирмы присвоил крупную сумму налоговых отчислений

В Сочи в отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело по факту неуплаты крупной суммы налогов. Директор фирмы, которая занимается строительством многоэтажек, с апреля 2013-го по март 2014 года подавал в налоговый орган декларации с ложными данными. Мужчина указал в документах информацию о фиктивных сделках с контрагентами и, таким образом, увеличил сумму налоговых вычетов.

В результате в бюджет государства не поступило более 24,1 миллиона рублей. Сейчас правоохранители изучают документацию фирмы и устанавливают обстоятельства преступления, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.