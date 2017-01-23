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18:24 (мск), источник: Sputnik.by

СК начал проверку в связи со смертью посетителя сноупарка в «Силичах»

МИНСК, 23 янв — Sputnik. Управление Следственного комитета проводит проверку в связи со смертью мужчины, который получил травму при выполнении трюка в сноупарке горнолыжного центра «Силичи», сообщили в СК.

«По данному факту проводится проверка», — сообщила Sputnik в понедельник официальный представитель управления Следственного комитета по Минской области Татьяна Белоног.

Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что 15 января посетитель центра, выполняя сложный трюк, получил тяжелую травму при неудачном приземлении, через несколько дней он скончался в больнице.

В горнолыжном центре «Силичи» данную информацию пока не прокомментировали.

Это не первый несчастный случай в «Силичах». Ровно восемь лет назад — 15 января 2009 года в Силичах на горнолыжной трассе снегоход столкнулся с лыжником, который от полученных травм скончался. Тогда в отношении руководителя центра было возбуждено уголовное дело по ст. 428 «Служебная халатность».

Следствие по этому резонансному делу длилось почти год. В прокуратуре тогда заявляли, что сложность расследования дела о гибели лыжника, столкнувшегося на горнолыжной трассе со снегоходом, усложнялось отсутствием правовой базы.

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