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18:18 (мск), источник: Publika.md

Арабские журналисты подрались на переговорах в Астане

В Астане во время переговоров по ситуации в Сирии произошла потасовка между представителями двух сирийских средств массовой информации. Она случилась, когда глава правительственной делегации САР вышел для общения с прессой.

Источник: Publika.md

Как сообщает РИА Новости, один из телеоператоров требовал, чтобы его коллега убрал голову — та мешала снимать говорящего. После перепалки они сцепились. Разнимать дерущихся пришлось находящимся рядом. Постпред Сирии в ООН Башар аль-Джафари никак не прокомментировал эту ситуацию.

Напомним, сегодня в Астане начались переговоры с участием семи делегаций. Кроме сирийских властей и оппозиции на них представлены Россия, Турция и Иран, а также спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура и посол США в Казахстане Джордж Крол. Среди главных вопросов — укрепление режима прекращения огня и политические переговоры.

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