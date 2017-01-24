В Хабаровске при пожаре в жилом доме погиб человек

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. По предварительным данным, один человек погиб при пожаре в двухэтажном деревянном жилом доме в Хабаровске, всего из горящего здания эвакуированы 15 человек, в том числе ребенок, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

«На месте пожара в доме № 3 на улице Глинная обнаружено тело одного погибшего. Открытое горение удалось ликвидировать на площади порядка 70 квадратных метров», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, четверо из 15 эвакуированных жильцов дома, в том числе ребенок, размещены в маневренном фонде, остальные — у родственников и знакомых. Обстоятельства пожара выясняются.