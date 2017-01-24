Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Молодым семьям выделят деньги на покупку жилья
Любители кофе живут дольше остальных
Трамп рассказал об оставленной Обамой записке
Поклонники обсуждают фото подросшей дочки Харламова и Асмус
Елена Летучая пострадала на отдыхе
Продолжение «Секретных материалов» от ЦРУ Спецслужбы США выложили в Интернет тысячи ранее засекреченных файлов
У Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина родилась дочь
Поклонники обсуждают фото подросшей дочки Харламова и Асмус
Известного актера застрелили во время съемок музыкального клипа
Воду, в которой плавали трупы, пили тысячи сельчан
Украинская армия вплотную подошла к Дебальцево: осталось 5 км
38-летняя Лорак показала фанатам фигуру в бикини
Брежнева и Крыгина лидируют в голосовании
СМИ узнали, когда состоится свадьба Бондарчука и Андреевой
"Россия нагло игнорирует правила": заявление постпреда США в ООН
"Не девочка": Васильев критикует наряд Орбакайте
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: подробности
Переделки советских машин: угадай, что на фото
Фоторепортажи
8«Женский марш» против Трампа
9Крещенские купания
18Инаугурации прошлого
10«Бегущий огонь»
04:45 (мск), источник: РИА Новости

В Хабаровске при пожаре в жилом доме погиб человек

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. По предварительным данным, один человек погиб при пожаре в двухэтажном деревянном жилом доме в Хабаровске, всего из горящего здания эвакуированы 15 человек, в том числе ребенок, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. По предварительным данным, один человек погиб при пожаре в двухэтажном деревянном жилом доме в Хабаровске, всего из горящего здания эвакуированы 15 человек, в том числе ребенок, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

«На месте пожара в доме № 3 на улице Глинная обнаружено тело одного погибшего. Открытое горение удалось ликвидировать на площади порядка 70 квадратных метров», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, четверо из 15 эвакуированных жильцов дома, в том числе ребенок, размещены в маневренном фонде, остальные — у родственников и знакомых. Обстоятельства пожара выясняются.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Хабаровске задержали подозреваемых в убийстве сына местного бизнесмена
Трамп подписал указ о выходе США из ТТП
Военные РФ начали взаимодействовать с коалицией во главе с США
Путин внес в Госдуму законопроект о доходах врио губернаторов
МИД Польши рассекретил доклад о переходе на пророссийский курс
Пошлину на зарубежное кино в РФ могут поднять в 1,4 тыс. раз
Берни Экклстоун уволен с поста главы «Формулы-1»
Кадыров подтвердил наличие военных Чечни в Сирии
Спорт
ЦСКА разгромил «Спартак» в матче КХЛ «Спартак» проиграл в девятый раз кряду, в нынешнем сезоне это самая продолжительная серия без побед для красно- белых
Авто
Hyundai Solaris II: «Авто Mail.Ru» узнал характеристики За несколько недель до премьеры редакции «Авто Mail.Ru» стали известны подробные характеристики «Соляриса» второго поколения
Hi-Tech
В России хотят создать летающий автомобиль ФПИ планирует выделить 3 миллиона рублей на создание прототипа летательного аппарата для перевозки пассажиров и грузов
Кино
Стас Михайлов удивил участием в шоу «Пока все дома»: видео Популярный российский певец принял ведущего программы в поражающем роскошью убранства особняке и выдал одноразовые тапочки
Недвижимость
Названа цена самого дорогого дома России
Суд объяснил, как определить границу дачного участка
10 ремонтов эконом-класса по-европейски
Россияне отказываются от ипотечного жилья
Леди
Как выглядели первые леди США до Мелании Трамп (фото) Кто жил в Белом доме до модели из Словении?
Дети
Алла Пугачева сменила стиль трехлетнего сына (видео) Гарри Галкина впервые коротко подстригли.
Все о ремонте
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
Планировать ли кухню по «рабочему треугольнику»?
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь