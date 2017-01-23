СК начал проверку после публикации о домогательствах в московской школе

Источник: РИА "Новости"

Следственный комитет начал проверку относительно информации, обнародованной в интернете, о совершении противоправных действий в отношении несовершеннолетних, сообщается на сайте главка СК по Москве. В понедельник, 23 января, на портале Meduza был опубликован материал, в котором говорилось о домогательствах со стороны руководства школы для одаренных детей Лига школ до ее учениц. Согласно документу, известно о более чем двух десятках девушек, которые заявили, что стали жертвами сексуального насилия и домогательств со стороны директора Сергея Бебчука и его заместителя Николая Изюмова.

По мнению бывшего психолога «Лиги школ» Ивана Лебедева, случаев было гораздо больше — просто многие не хотят рассказывать о своем опыте.

В материале также уточняется, что в 2015 году выпускники, расследовавшие случаи сексуальных домогательств, встретились с руководителями школы и потребовали от них уволиться и больше не работать в сфере образования.

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