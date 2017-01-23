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21:25 (мск), источник: Мослента

СК начал проверку после публикации о домогательствах в московской школе

По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Источник: РИА "Новости"

Следственный комитет начал проверку относительно информации, обнародованной в интернете, о совершении противоправных действий в отношении несовершеннолетних, сообщается на сайте главка СК по Москве.

В понедельник, 23 января, на портале Meduza был опубликован материал, в котором говорилось о домогательствах со стороны руководства школы для одаренных детей Лига школ до ее учениц.

Согласно документу, известно о более чем двух десятках девушек, которые заявили, что стали жертвами сексуального насилия и домогательств со стороны директора Сергея Бебчука и его заместителя Николая Изюмова.

По мнению бывшего психолога «Лиги школ» Ивана Лебедева, случаев было гораздо больше — просто многие не хотят рассказывать о своем опыте.

В материале также уточняется, что в 2015 году выпускники, расследовавшие случаи сексуальных домогательств, встретились с руководителями школы и потребовали от них уволиться и больше не работать в сфере образования.

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После этого «Лига школ» прекратила работу, однако вскоре Бебчук стал работать в школе для одаренных детей «Интеллектуал», а Изюмов основал «Интеллект-клуб», объединивший несколько образовательных кружков.

В настоящее время СК проводит комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По их результатам будет принято процессуальное решение.

В сентябре 2016 года уголовное дело было возбуждено в отношении учителя истории 57-й столичной школы 50-летнего Бориса Меерсона и 25-летней выпускницы Марии Немзер, которые, по версии следствия, неоднократно совершали иные действия сексуального характера в отношении мальчика, на момент совершения преступления не достигшего 16-летнего возраста.

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