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19:27 (мск), источник: Nur.kz

В деле об убийстве Ерасыла Аубакирова появились новые подозреваемые

В деле об убийстве Ерасыла Аубакирова появились новые подозреваемые. Полиция начала расследование в отношении сестры Аяна Мейрбаева. Именно она обнаружила тело убитого студента-медика, сообщает телеканал КТК.

Источник: Nur.kz

Все произошло на автомойке, куда девушка приехала помыть машину своего брата Аяна. Позже он стал первым подозреваемым в убийстве.

Айым Мейрбаева утверждает, что о трупе в багажнике ничего не знала. Но не растерялась, и тут же увезла его с места….

Сообщалось, что избавиться от тела ей помогли некие третьи лица. Теперь саму Мейрбаеву обвиняют по статьям о заведомо ложных показаниях и недонесении о преступлении. О ее сообщниках ничего неизвестно.

Ранее 11 октября в Астане к 20 годам строгого режима осудили Нурбека Ажимбая. По версии следствия, именно он с двумя подельниками сначала пытал, а потом убил Аубакирова.

Обвинение также доказало, что он пытался представить убийцей Аяна Мейрбаева — с целью шантажа.

Напомним, студент Ерасыл Аубакиров пропал 3 февраля 2016 года, через неделю его тело было обнаружено в снегу в одном из районов Астаны.

По подозрению в убийстве Аубакирова были задержаны четыре человека: Тихоненко, Шерстенев, Ажимбай и Мейрбаев. Позже дело в отношении Мейрбаева было прекращено, а затем его и вовсе признали потерпевшим.

Ерасыл Аубакиров был студентом VI курса медуниверситета, отличником.

12 октября вынесен приговор по делу об убийстве Ерасыла Аубакирова. Уголовное дело рассматривалось в специализированном межрайонном суде Астаны, в закрытом режиме, с участием присяжных заседателей.

Ажимбай, Шерстенев и Тихоненко приговорены к 20, 11 и 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима соответственно.

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