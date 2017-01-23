Бывший полицейский пытался взорвать банкомат с целью ограбления

В Магнитогорске бывший полицейский решил подзаработать и уговорил знакомого ограбить банкомат.

Сообщники разработали детальный план. В устройстве на момент нападения находилось почти 3 миллиона рублей. Почему солидный куш сорвать не получилось, расскажет корреспондент ГТРК «Южный Урал» Юлия Черешнева.

По версии следствия, обвиняемые в течение трех месяцев готовились к преступлению — присматривали наиболее подходящий банкомат. Приобрели необходимое оборудование для взрыва и проштудировали инструкции в интернете. Решив, что все готово, 30 сентября прошлого года соучастники отправились взрывать банкомат, расположенный по адресу: улица Карла Маркса, 18.

Наталья Туева, помощник прокурора Ленинского района, сообщает: «Взрыв банкомата по умыслу обвиняемых должен был произойти путем закладки газа через отверстие выдачи денежных купюр с помощью создания искусственного замыкания с помощью электрошокера. Но довести свой умысел до конца не удалось, так как произошла утечка газа в помещении, и обвиняемые с места преступления скрылись».

Спустя три дня обвиняемые вновь попытались взорвать этот же банкомат, однако в момент подготовки к взрыву один из соучастников был задержан сотрудниками полиции. За подобное преступление мужчинам грозит до 10 лишения свободы.