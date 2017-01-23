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20:06 (мск), источник: Sputnik.by

На грани смерти: медики «откачали» пассажира троллейбуса в Бобруйске

МИНСК, 23 янв — Sputnik. Врачам скорой помощи удалось спасти жизнь пассажира троллейбуса, которому внезапно стало плохо, передает газета «Вечерний Бобруйск».

Источник: Sputnik.by

Инцидент произошел в понедельник днем в троллейбусе, ехавшем по маршруту № 2 — пассажир, на вид 45−50 лет, вдруг потерял сознание. Водитель остановил троллейбус, по вызову подъехала скорая помощь, и медики прямо в салоне спасали жизнь пострадавшему.

По информации издания, реанимационные мероприятия продолжались около 20 минут. За это время мужчина перенес клиническую смерть, однако врачи с помощью дифибриллятора «завели» его сердце, после чего увезли потерпевшего в больницу.

Другие пассажиры троллейбуса, ставшие очевидцами происшествия, не разошлись и сопереживали мужчине, за жизнь которого боролись медики.

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