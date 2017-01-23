Mirror: взрыв прогремел в жилом комплексе в Лондоне

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Взрыв прогремел в жилом комплексе в восточной части Лондона. Об этом сообщила на своем сайте газета Mirror.

По ее данным, инцидент произошел в районе Хорнчерч. На место происшествия прибыли полиция, машины скорой помощи и по меньшей мере 60 пожарных, идет эвакуация жителей.