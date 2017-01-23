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23:08 (мск), источник: ИА REGNUM

В Свердловской области серийный убийца пытался создать «армию зомби»

Бывший милиционер, убивший пять человек, будет помещен в психиатрическую лечебницу.

Бывший сотрудник милиции, подозреваемый в пяти убийствах в Свердловской области, признан психически больным, сообщает «Росбалт».

По информации агентства, преступник устроил настоящую охоту на бездомных в городе Верхняя Пышма. После убийства он совершал над трупами ритуальные манипуляции, пытаясь вернуть их к жизни в качестве «зомби», чтобы создать для себя «зомби-армию».

Кроме того, экс-милиционера подозревают в совершении заказного убийства на территории одной из местных овощебаз.

Сообщается, что мужчина уволился из правоохранительных органов более 10 лет назад. По решению судебно-психиатрической экспертизы убийца избежит уголовной ответственности и будет отправлен в психиатрическую больницу на принудительное лечение.

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