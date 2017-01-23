В Свердловской области серийный убийца пытался создать «армию зомби»

Бывший сотрудник милиции, подозреваемый в пяти убийствах в Свердловской области, признан психически больным, сообщает «Росбалт».

По информации агентства, преступник устроил настоящую охоту на бездомных в городе Верхняя Пышма. После убийства он совершал над трупами ритуальные манипуляции, пытаясь вернуть их к жизни в качестве «зомби», чтобы создать для себя «зомби-армию».

Кроме того, экс-милиционера подозревают в совершении заказного убийства на территории одной из местных овощебаз.