В Свердловской области серийный убийца пытался создать «армию зомби»
Бывший милиционер, убивший пять человек, будет помещен в психиатрическую лечебницу.
Бывший милиционер, убивший пять человек, будет помещен в психиатрическую лечебницу.
Бывший сотрудник милиции, подозреваемый в пяти убийствах в Свердловской области, признан психически больным, сообщает «Росбалт».
По информации агентства, преступник устроил настоящую охоту на бездомных в городе Верхняя Пышма. После убийства он совершал над трупами ритуальные манипуляции, пытаясь вернуть их к жизни в качестве «зомби», чтобы создать для себя «зомби-армию».
Кроме того,
Сообщается, что мужчина уволился из правоохранительных органов более 10 лет назад. По решению