Дважды за неделю антибиотик вызвал анафилактический шок

Сначала произошла трагедия в деревне Тюрли Молодечненского района: 31-летней сельчанке на ФАПе поставили диагноз ОРЗ и сделали укол антибактериального препарата, после чего пациентка скончалась на месте. А затем началась борьба за жизнь 11-летнего мальчика в Борисовской ЦРБ, куда его экстренно доставили родители — на этот раз цефтриаксон был введен на дому. Сейчас состояние его стабильное, с положительной динамикой, — успокаивают медики. Но что же произошло?

В Минздраве считают, что абсолютно никакого повода для паники нет: в обоих случаях имел место анафилактический шок — острая, стремительно развивающаяся и смертельно опасная реакция организма на аллерген.

— Увы, анафилактические реакции были, есть и будут. Это сложное и достаточно редкое явление — примерно один случай на миллион. Поэтому неудивительно, что произошедшие один за другим инциденты так насторожили население, — расставляет точки над i начальник главного управления организации медицинской помощи Минздрава Елена Богдан.

Существует четко регламентированный порядок действий, если тот или иной препарат вдруг вызывает у пациента тяжелую реакцию. В данном случае речь сразу о двух лекарствах: цефтриаксоне и лидокаине гидрохлорида (поскольку антибиотик и обезболивающее были введены одновременно, то установить, на что именно последовала реакция, не представляется возможным). Кстати, препараты в обоих случаях были не только из разных партий товара, но даже разных производителей. Следуя инструкции, Минздрав временно запретил использование и продажу обоих средств — но не всех, а только конкретных серий, чтобы выяснить соответствие качеству. То есть любой врач, если сочтет необходимым при наличии соответствующих показаний, сегодня по-прежнему может прописать пациенту, скажем, цефтриаксон, и по предъявленному рецепту фармацевт его отпустит. Только проданный антибиотик будет уже из других серий, уточняет Елена Леонидовна и рекомендует профилактику:

— Поскольку реакции человеческого организма исключительно индивидуальны и совершенно непредсказуемы, то каждому из нас очень важно внимательно за ними наблюдать, сопоставлять и о любых изменениях сообщать лечащему врачу при назначении антибиотиков. Необычной реакцией может стать, например, нарушение дыхания, сыпь по типу крапивницы, снижение давления, иногда синкопальное состояние или обморок. Список аллергенов достаточно широк: пищевые продукты (прежде всего орехи, мед, пищевые красители), предметы личной гигиены, моющие средства, средства по уходу, лекарства, причем чаще антибактериальные препараты, вакцины.

Медики не скрывают, что проблема может возникнуть даже у наблюдательных и ответственных пациентов. Нередки случаи, когда и врач, и больной уверены, что аллергии последовать не должно, потому что препарат уже неоднократно применялся, но… Это тоже индивидуальные особенности организма. К слову, проявления аллергии могут наступить в течение 72 часов. Но, как правило, это происходит гораздо быстрее. Поэтому, если антибиотик был введен пациенту в медучреждении, например, в поликлинике, то есть смысл хотя бы минут 15 — 20 подождать, прежде чем идти домой — так при необходимости помощь будет оказана быстрее. По словам Елены Богдан, с прошлого года ежеквартально все медики отрабатывают навыки экстренной помощи при анафилактической реакции, когда нужно действовать очень быстро:

— Кроме этого, как в государственных, так и в негосударственных организациях здравоохранения у всех без исключения врачей, выполняющих те или иные инвазивные медицинские процедуры, есть набор специального медицинского имущества для оказания неотложной помощи при анафилаксии. В частности, у стоматологов, акушеров-гинекологов, в процедурных и прививочных кабинетах, в операционных, у бригад скорой медицинской помощи.

По статистике, анафилаксия заканчивается летальным исходом в 10 — 20% случаев, если ее причиной стало введение лекарства. Из года в год количество проявлений анафилактического шока растет. Это связано прежде всего с ухудшением общего состояния здоровья большого количества людей, низким качеством современных продуктов питания и легкомысленным применением медицинских препаратов без консультации врачей. Анафилаксия чаще отмечается у женщин и молодых людей.