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03:07 (мск), источник: ДЕЙТА

Двое владивостокцев обложили данью продавца фруктов

Двое жителей Владивостока, вымогавших деньги у продавца фруктов, пойдут под суд, сообщает ИА «Дейта».

«Следственной частью СУ УМВД России по Приморскому краю окончено расследование уголовного дела по факту вымогательства, совершенного группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия», — говорится в сообщении УМВД России по Приморскому краю.

В августе прошлого года во Владивостоке обвиняемые, двое мужчин 28 и 30 лет, занялись вымогательством денег у потерпевшего, который торговал фруктами.

«Под надуманным предлогом о незаконной торговле они потребовали у потерпевшего 50 тысяч рублей за каждую партию товара. При этом один из обвиняемых нанес потерпевшему телесные повреждения. Мужчина передал обвиняемым 100 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Обвиняемые были задержаны, когда в очередной раз приехали к потерпевшему за деньгами. Было возбуждено уголовное дело, сейчас оно передано в суд для рассмотрения по существу.

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