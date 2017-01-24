Двое владивостокцев обложили данью продавца фруктов

«Следственной частью СУ УМВД России по Приморскому краю окончено расследование уголовного дела по факту вымогательства, совершенного группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия», — говорится в сообщении УМВД России по Приморскому краю.

В августе прошлого года во Владивостоке обвиняемые, двое мужчин 28 и 30 лет, занялись вымогательством денег у потерпевшего, который торговал фруктами.

«Под надуманным предлогом о незаконной торговле они потребовали у потерпевшего 50 тысяч рублей за каждую партию товара. При этом один из обвиняемых нанес потерпевшему телесные повреждения. Мужчина передал обвиняемым 100 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Обвиняемые были задержаны, когда в очередной раз приехали к потерпевшему за деньгами. Было возбуждено уголовное дело, сейчас оно передано в суд для рассмотрения по существу.