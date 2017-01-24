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03:22 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Пьяный приморец задушил свою плачущую дочь

Девочке не исполнилось даже года.

Владивосток, 24 января, PrimaMedia.

Пьяный мужчина задушил своего плачущего грудного ребенка в Приморье. Подозреваемый был задержан, возбуждено уголовное дело, сообщила ИА PrimaMedia старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета по Приморскому краю Аврора Римская.

«В ночь на 22 января в квартире дома на улице Морская в поселке Дунай подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, задушил плачущую дочь. В результате возникшей асфиксии ребенок умер», — рассказала Аврора Римская.

В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Возбуждено уголовное дело в отношении 27-летнего мужчины. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство). Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники полиции.

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