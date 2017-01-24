В Красноярске учитель физкультуры умер во время урока

В красноярской школе № 27 на ул. Конституции СССР во время урока скончался учитель физической культуры. В пресс-службе управления образования подтвердили информацию о происшествии.

Все случилось в минувшую субботу, 21 января. 69-летнему преподавателю стало плохо во время занятия у 8-го класса. Педагог попросил коллегу подменить его, ушел из спортивного зала. Мужчине вызвали «скорую помощь», медики приехали в школу, но спасти мужчину не смогли.

В учебном заведении отметили, что преподаватель работал в учреждении долгое время и имел хорошую репутацию в коллективе. В феврале мужчина должен был отпраздновать 70-летие. Ранее он выступал за красноярские футбольные команды «Рассвет» и «Автомобилист», а позднее — тренировал ФК «Енисей».