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05:01 (мск), источник: AmurMedia.ru

Четыре трупа нашли в Хабаровске после пожара в частном доме

Несчастье обрастает в Сети все более ужасающими подробностями.

Хабаровск, 24 января, AmurMedia.

Информация о том, что после пожара в частном одноэтажном доме № 16 на улице Карельской в Хабаровске нашли тела четырех человек, появилась в одном из федеральных СМИ. Жители краевой столицы делятся в соцсетях еще более устрашающими подробностями происшествия, сообщает корр. ИА AmurMedia.

По информации Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, сообщение о возгорании в частном деревянном одноэтажном доме № 16 на улице Карельской в Хабаровске в оперативную дежурную часть поступило сегодня, в 4:59 по местному времени.

— В 6:26 огнеборцы локализовали возгорание, а в 8:32 полностью ликвидировали. Площадь пожара составила 80 кв. метров. К тушению привлекались 17 человек личного состава и семь единиц техники, из них восемь человек и два автомобиля от МЧС. Давать какие-то комментарии о погибших или пострадавших мы не уполномочены, — отметила сотрудник пресс-службы ведомства Анастасия Котова.

Тем временем, в соцсети появляются все более ужасающие подробности происшествия. По словам соседей погорельцев, причина гибели людей, в числе которых двое малолетних детей, совсем не пожар.

«Женщина и двое ее детей, маленьких девочек, мужа нет, найти не могут, в горящем строении была бабушка, убитая, мои соседи», — прокомментировала несчастье девушка, назвавшая себя в соцсети @kokorinaaida.

«Кто писал этот пост? Улица КАрельская. Ножевое ранение, а не ножницы в животе. В Интернете, в сводке новостей, есть более подробная информация. Сюжет, конечно, вопиющий!» — написала Виктория, зарегистрированная в Сети, как @veruha_wow.

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