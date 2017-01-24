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05:31 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Подозреваемого в убийстве родственников-медиков поймали в Красноярске

23-летнего парня задержали в Кировском районе.

Сотрудники уголовного розыска ГУ МВД по Красноярскому краю нашли 23-летнего подозреваемого в двойном убийстве. Накануне мужчина расправился со своей матерью и братом, а затем уехал в Красноярск. Его удалось поймать в Кировском районе города. Об этом сообщили в пресс-службе красноярской полиции.

«Благодаря слаженным и оперативным действиям сыщики установили, что злоумышленник находится в Красноярске. Он был задержан в Кировском районе. Сейчас подозреваемый находится под арестом», — говорится в сообщении.

Напомним, 22 января в частном доме в поселке Шушенском нашли 64-летнюю женщину и ее 35-летнего сына. Пенсионерка работала кардиологом, а мужчина — стоматологом. Врачи погибли от рубленых травм головы. В убийстве подозревают близкого родственника, который имеет психическое заболевание. Сразу после убийства парень скрылся, но его удалось задержать.

Добавим, что по данному факту заведено уголовное дело по статье «убийство двух или более лиц». Расследование продолжается.

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