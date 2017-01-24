Житель Находки украл деньги с банковских карт своих знакомых
В Находке суд рассмотрит дело о хищении местным жителем денег у своих знакомых.
В Находке суд рассмотрит дело о хищении местным жителем денег у своих знакомых.
В Находке суд рассмотрит дело о хищении местным жителем денег у своих знакомых. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.
Прокурором г. Находки утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении
По версии следствия, преступления совершены в октябре 2016 года. Фигурант знал, что к банковским картам его двух знакомых подключена
Получив
В результате таких действий ему удалось похитить денежные средства потерпевших на общую сумму 16 тыс. рублей.
В ходе следствия причиненным потерпевшим ущерб добровольно возмещен фигурантом в полном объеме.
Уголовное дело направлено прокурором города в Находкинский городской суд для рассмотрения по существу.