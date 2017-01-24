Спецтехника опоздала на пожар в частном доме Новосибирска

Однако, добраться до места спецтехника вовремя не смогла — почему? Корреспондент «Вестей» Татьяна Моноенко побывала на пепелище.

Экскурсия по руинам. Со слезами на глазах. Дом, за стенкой баня. Здесь Антипины — муж с женой и двое детей — прожили 2 года. Рядом — строили новый. В огне — сгорели вещи, мебель, техника, одежда. Все. До тла.

«Застрявшая пожарка, не может проехать, конечно — снимай, что пожарка подъехать к нам не может, снимай! …ребят, да растягивайте вы шланги!».

Любовь Антипина, жительница СНТ «Ёлочка-1»: Соседям спасибо большое, Газель — она наша кормилица на руках унесли оттуда.

Константин Зухбая, житель СНТ «Ёлочка-1», сосед: Меня всего затрясло, я говорю — дети где, сестра увезла, слава Богу.

Татьяна Моноенко, корреспондент: Пожарные доехали вот до этого знака. А здесь спецтехника — забуксовала, следы видны до сих пор. До пылающего дома оставалось метров 200.

Любовь Антипина, жительница СНТ «Ёлочка-1»: Винить, я конечно, никого не виню, единственное — претензия к председателю. Почему не почистили? У нас старики здесь живут, скорая не приезжает, как?

В правлении дачного общества с обвинениями не согласны. По телефону рассказали — снег чистим. В последний раз — в четверг. Правда, сюда — техника не заезжала. Дорога была накатанной. Какой смысл тратить деньги? Их и так — почти нет. Общество маленькое. Собирают — копейки. А погорельцы так вообще взносы не платят.

В общем, правда — у каждого своя. И хорошо, что в этом пожаре никто не пострадал. А завтра? Послезавтра. Каждый день — спецтехника — вязнет во дворах города, на нечищеных дорогах. Драгоценное время — уходит. По факту пожара в Ёлочке — началась проверка.

«К сожалению, из-за переметов на дорогах пожарные достаточно длительное время подъезжали к месту возгорания. При заправке водой, при движении по дорогам несколько раз пожарные автомобили застревали. Решается вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности руководителя за несоблюдение содержания дорог».

Техника, одежда… Все это не так жаль, рассказывает Любовь Николаевна. В огне сгорели игрушки ее маленьких детей. И приданое для будущего малыша. Он родится в апреле.