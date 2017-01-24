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07:58 (мск), источник: ТАСС

Пассажиры аварийно севшего в Новосибирске лайнера вылетели в Самару резервным бортом

Лайнер Boeing 757−200 совершил аварийную посадку из-за частичного разрушения стойки шасси.

НОВОСИБИРСК, 24 января. /ТАСС/. Пассажиры лайнера Boeing 757−200 авиакомпании Azur Air, аварийно севшего в Новосибирске из-за повреждения левой стойки шасси, вылетели в Самару резервным бортом. Об этом сообщили ТАСС в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

«Пассажиры вылетели в Самару резервным бортом», — сказал собеседник агентства.

Как сообщалось ранее, самолет совершал рейс по маршруту Пхукет — Самара. На его борту находились 116 пассажиров и семь членов экипажа, в результате инцидента никто не пострадал.

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