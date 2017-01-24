Пассажиры аварийно севшего в Новосибирске лайнера вылетели в Самару резервным бортом
Лайнер Boeing 757−200 совершил аварийную посадку
Лайнер Boeing 757−200 совершил аварийную посадку
НОВОСИБИРСК, 24 января. /ТАСС/. Пассажиры лайнера Boeing 757−200 авиакомпании Azur Air, аварийно севшего в Новосибирске
«Пассажиры вылетели в Самару резервным бортом», — сказал собеседник агентства.
Как сообщалось ранее, самолет совершал рейс по маршруту Пхукет — Самара. На его борту находились 116 пассажиров и семь членов экипажа, в результате инцидента никто не пострадал.