Кемеровчане купили в Омске автомобиль и чуть не замерзли на трассе, пытаясь на нем уехать

Первый инцидент произошел, когда в районе 50 километра автодороги Омск-Сыропятское-Калачинск к экипажу ДПС обратился молодой человек. Он очень замерз от долгого пребывания на открытой местности на трассе. Инспекторы предложили студенту согреться в патрульном автомобиле, где мужчина пояснил, что у него сломалась машина.

Майор полиции Николай Белолудский и старший лейтенант полиции Вячеслав Григоренко съездили домой в р.п. Кормиловка за необходимыми инструментами и проводами, чтобы реанимировать машину. Так, автомобиль был отремонтирован и омский студент продолжил свою дорогу.

Также в ночное время сообщение с просьбой оказать помощь поступило от жителей Кемеровской области. Они купили в Омске машину, но после выезда из горда по трассе машина заглохла.

Пока кемеровчане отогревались в патрульном автомобиле, автоинспекторы лейтенанты полиции Андрей Яковлев и Антон Стрельников, пытались разобраться в причине поломки. Устранить ее на месте не представлялось возможным, и тогда дорожные полицейские вызвали эвакуатор. Он доставил автомобиль вместе с мужчинами до ближайшей станции технического обслуживания.