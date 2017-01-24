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05:45 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В аварии с маршруткой пострадали две красноярки

Автобус № 61 на ходу врезался в столб.

В Красноярске маршрутный автобус № 61 протаранил столб. В результате происшествия пострадали две пассажирки. ДТП произошло 23 января на пр. Металлургов, 18. Информацию о происшествии подтвердили в пресс-службе ГИБДД.

По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением, после чего маршрутку с пассажирами занесло. В результате транспортное средство врезалось в опору ЛЭП.

Две пассажирки автобуса не смогли удержаться за поручни и получили травмы. Им вызвали бригаду врачей скорой помощи.

На месте происшествия работали инспекторы ДПС. Дорожные полицейские выясняют все обстоятельства аварии.

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