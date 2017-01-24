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06:56 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Сотрудники ДПС поймали на дорогах Новосибирска 109 пьяных водителей

Акция ГАИ проходила с 18 по 23 января на дорогах Новосибирской области, сообщает пресс-служба ГУ МВД по НСО.

Источник: Вести - Новосибирск

Сотрудники ДПС поймали на дорогах Новосибирска 109 пьяных водителей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по НСО.

С 18 по 23 января Госавтоинспекция Новосибирской области проводила акцию «Нетрезвый водитель», направленные на профилактику ДТП с участием пьяных водителей.

Сотрудники ДПС искали нетрезвых водителей, пресекала нарушение правил ПДД. На некоторых улицах были организованы сплошные проверки водителей на состояние опьянения.

За время проведения акции сотрудники ГАИ задержали на дорогах Новосибирской области 109 пьяных водителей.

Напомним, штраф за управление автомобилем в состоянии опьянения наказывается административным штрафом в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет. За повторное водителя могут привлечь к уголовной ответственности вплоть до лишения свободы до 2 лет с одновременным лишением водительских прав до 3 лет.

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