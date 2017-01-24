Расследование установило, по чьей вине в октябре на ПО «Иртыш» в Омске погиб токарь

Профсоюз работников омского производственного объединения «Иртыш» обнародовал результаты расследования смертельного несчастного случая, который произошёл на предприятии 13 октября 2016 года.

На рабочем месте погиб токарь-расточник. Он вытачивал отверстия в детали, наклонился к вращающемуся валу-шпинделю, как вдруг край его куртки-спецовки зацепился за болт механизма. Рабочего за спецодежду затянуло в машину и несколько раз провернуло вокруг вала. Омич получил травмы, несовместимые с жизнью.

Комиссия выяснила: злополучный болт по нормативам должны были закрыть оправкой. Но в первую очередь виновен в своей гибели сам токарь. Во время работы он не соблюдал технику безопасности и проводил расточку, нарушая технологическую инструкцию.