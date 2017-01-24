Расследование установило, по чьей вине в октябре на ПО «Иртыш» в Омске погиб токарь
Рабочего затянуло за край одежды во вращающуюся машину и несколько раз провернуло вокруг вала.
Рабочего затянуло за край одежды во вращающуюся машину и несколько раз провернуло вокруг вала.
Профсоюз работников омского производственного объединения «Иртыш» обнародовал результаты расследования смертельного несчастного случая, который произошёл на предприятии 13 октября 2016 года.
На рабочем месте погиб
Комиссия выяснила: злополучный болт по нормативам должны были закрыть оправкой. Но в первую очередь виновен в своей гибели сам токарь. Во время работы он не соблюдал технику безопасности и проводил расточку, нарушая технологическую инструкцию.