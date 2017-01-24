В Прикамье иномарку зажало между КАМАЗом и «Нивой»

Очевидцы в соцсетях сообщают о крупной аварии, которая произошла 23 января на трассе «Пермь — Екатеринбург».

Водитель иномарки «Шкода» вылетел на встречную полосу и врезался в КамАЗ. При этом у иномарки не было шанса вылететь в кювет, так как там стояло ограждение. А КамАЗ буквально вмял иномарку в автомобиль «Нива».

В итоге, по предварительным данным, погибли двое человек из иномарки, один человек из отечественной легковушки получил травмы.