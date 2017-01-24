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06:50 (мск), источник: СуперОмск

Двое омичей пойдут под суд за жестокое убийство незнакомого мужчины

Накануне прокуратура Омской области утвердила обвинительное заключение в отношении двух ранее судимых омичей.

Работники автосервиса 33-летнего Сергей Климкин и 24-летнего Дмитрий Пестров обвиняются по статьям: п. «д», «ж, «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, сопряженное с разбоем, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с особой жестокостью), п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный группой лиц).

Ночью с 4 на 5 июля Климкин и Пестров, будучи пьяными, встретили незнакомого 28-летнего мужчину. Злоумышленники решили его избить и обокрасть. Они догнали жертву в безлюдном месте под мостом, избили жертву, в том числе металлической трубой. Убедившись, что потерпевший скончался, они забрали его одежду и телефон, а тело сбросили в овраг.

Преступление удалось раскрыть спустя два месяца. Как известно, следствии помогали родители погибшего.

Климкин частично признал вину, а Пестров от дачи показаний отказался, попросив рассмотреть уголовное дело с участием присяжных заседателей. После вручения им копий обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Омский областной суд для рассмотрения по существу.

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