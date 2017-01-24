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06:46 (мск), источник: Newslab.ru

В 10 городах и районах края началась эпидемия гриппа

В среднем по краю к 22 января заболеваемость оставалась ниже эпидпорога на 5,4%, в Красноярске — ниже на 4,5%.

Источник: РИА "Новости"

Превышение эпидемического порога по заболеваемости гриппом и ОРВИ зарегистрировано в 10 территориях Красноярского края — Пировском, Минусинском, Иланском, Березовском, Эвенкийском районах, городах Ачинске, Минусинске, Заозерном и ЗАТО Зеленогорск. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения края.

В среднем по краю к 22 января заболеваемость оставалась ниже эпидпорога на 5,4%, в Красноярске — ниже на 4,5%.

На прошедшей неделе, по данным лабораторного мониторинга, на территории Красноярского края среди населения преимущественно циркулировали возбудители гриппа типа А (H3N2), респираторно-синцитиальной инфекции, аденовирусной инфекции и другие респираторные вирусы.

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