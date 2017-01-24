В 10 городах и районах края началась эпидемия гриппа
В среднем по краю к 22 января заболеваемость оставалась ниже эпидпорога на 5,4%, в Красноярске — ниже на 4,5%.
В среднем по краю к 22 января заболеваемость оставалась ниже эпидпорога на 5,4%, в Красноярске — ниже на 4,5%.
Превышение эпидемического порога по заболеваемости гриппом и ОРВИ зарегистрировано в 10 территориях Красноярского края — Пировском, Минусинском, Иланском, Березовском, Эвенкийском районах, городах Ачинске, Минусинске, Заозерном и ЗАТО Зеленогорск. Об этом сообщили в
В среднем по краю к 22 января заболеваемость оставалась ниже эпидпорога на 5,4%, в Красноярске — ниже на 4,5%.
На прошедшей неделе, по данным лабораторного мониторинга, на территории Красноярского края среди населения преимущественно циркулировали возбудители гриппа типа А (H3N2),