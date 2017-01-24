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06:34 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Нашествие саранчи ожидается в Иркутской области в 2017 году

Центр «Антистихия» подготовил прогноз ЧС.

Источник: IrkutskMedia.ru

Нашествие саранчи ожидается в текущем году на территории 15-ти регионов страны, в том числе и в Иркутской области. Соответствующий прогноз ЧС подготовлен центром «Антистихия». Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Высокая плотность популяции вредителя прогнозируется на территории Южного (Калмыкия, Краснодарский край, Астраханская область), Северо-Кавказского (Ставропольский край, Дагестан, Кабардино-Балкария), Приволжского (Башкирия, Оренбургская область), Уральского (Челябинская область), Сибирского (Алтайский и Забайкальский края, Республики Алтай, Бурятия, Хакасия, южные районы Иркутской области) федеральных округов, сообщает газета «Известия».

Справка: Саранча — вредитель сельскохозяйственных культур и дикорастущих растений. В поисках пищи стая саранчи способна уничтожить на своем пути почти всю растительность.

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