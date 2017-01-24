Нашествие саранчи ожидается в Иркутской области в 2017 году
Центр «Антистихия» подготовил прогноз ЧС.
Центр «Антистихия» подготовил прогноз ЧС.
Нашествие саранчи ожидается в текущем году на территории 15-ти регионов страны, в том числе и в Иркутской области. Соответствующий прогноз ЧС подготовлен центром «Антистихия». Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.
Высокая плотность популяции вредителя прогнозируется на территории Южного (Калмыкия, Краснодарский край, Астраханская область),
Справка: Саранча — вредитель сельскохозяйственных культур и дикорастущих растений. В поисках пищи стая саранчи способна уничтожить на своем пути почти всю растительность.