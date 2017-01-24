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06:52 (мск), источник: Губерния онлайн

Лишение родительских прав грозит комсомольчанке, которая выпрыгнула из окна вместе с сыном

В городском центре социальной поддержки населения говорят, что до происшествия ничего не знали о странном поведении женщины.

Жительница Комсомольска-на-Амуре, которая вместе со своим маленьким сыном выпала из окна квартиры на четвертом этаже, может быть лишена родительских прав. Органы опеки обратятся в суд, если будет доказано, что женщина представляет угрозу для жизни и здоровья ребенка, сообщили корреспонденту портала «Губерния» в отделе опеки и попечительства Центрального округа Комсомольска.

Напомним, что 22 января соседи обнаружили 25-летнюю мать-одиночку и ее четырехлетнего ребенка лежащими на снегу под окнами дома на улице Сортировочной. Мальчик в тяжелом состоянии был доставлен в реанимацию, у его матери врачи диагностировали переломы ног. Соседи рассказали, что ранее неоднократно замечали странности в поведении женщины: она разговаривала сама с собой и одевалась не по сезону.

В органах опеки сообщили, что уже знают о случившемся, но какой-либо официальной информации еще не получали.

«К нам никто не обращался по поводу этой семьи и официальной информации у нас пока нет. Когда будет, тогда мы и будем решать, какие меры принимать, — рассказала ведущий эксперт отдела опеки и попечительства в Центральном округе Комсомольска-на-Амуре Юлия Данилова. — В целом здесь могут быть основания для лишения родительских прав: в соответствии со статьей 77 Семейного кодекса мы можем отобрать ребенка, если он находится в условиях, опасных для его жизни и здоровья. Также лишить прав можно, если родитель уклоняется от выполнения своих обязанностей, либо жестоко обращается с детьми или совершил умышленное преступление против жизни и здоровья. Все это делается через суд».

Если же человек психически болен, то его можно ограничить в родительских правах, отметила собеседница. За прошлый год органы опеки в Комсомольске забрали 10 детей из семей, где им угрожала опасность. При этом Юлия Данилова добавила, что еще не встречала таких случаев, чтобы мать выбросилась из окна вместе с ребенком.

В центре социальной поддержки населения Комсомольска-на-Амуре не смогли оперативно предоставить информацию о том, состояла ли эта семья на учете. Тем не менее сотрудники центра отмечают, что с матерями-одиночками, малоимущими семьями и другими социально незащищенными категориями они работают всегда. Если поведение родителей покажется соцработникам подозрительным, они могут сообщить об этом как в органы опеки, так и в другие структуры. Тем не менее о семье, в которой произошел шокирующий случай, такой информации ранее не поступало.

Сейчас по данному случаю следственными органами возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «покушение на убийство».

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