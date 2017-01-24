В Прикамье в доме прогремел взрыв газа

В Пермском крае в селе Ашап в деревянном доме произошел взрыв газа, начался пожар. К моменту прибытия сотрудников МЧС горела крыша и внутренняя отделка дома. Огонь охватил площадь в 60 квадратных метров, передает «Уралинформбюро».

75-летний мужчина и его 67-летняя супруга самостоятельно выбрались из полыхающего дома, оба получили серьезные ожоги. Их госпитализировали.

Установлено, что пожилой хозяин дома уже несколько дней чувствовал запах газа от 50-литрового баллона, но тянул с его отключением. Вечером 22 января соседи услышали громкий хлопок, а затем увидели пламя.