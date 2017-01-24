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07:11 (мск), источник: Обозреватель

«Янтарная» перестрелка в Олевске: стало известно о еще одной жертве

В больнице остаются пятеро пострадавших.

В больнице скончался еще один пострадавший во время перестрелки, которая произошла в Олевске Житомирской области в ночь на 16 января.

Об этом на своей странице в Facebook написала журналист Инна Билецкая.

Таким образом, погибших уже двое.

«В Олевской больнице подтвердили смерть еще одного человека, который умер вследствие перестрелки неделю назад. Поэтому двое погибших — оба не местные с группировки, которую считают зачинщиками стрельбы. В больнице остаются пятеро. Среди них один львовский — Виталий по прозвищу «Тюрьма», — написала она.

«Такие сейчас “бытовые” конфликты. Где большие деньги — там рано или поздно смерти. Ну и руководство райотдела обещают уволить», — добавила журналистка.

Как сообщал «Обозреватель», генеральный прокурор Украины Юрий Луценко уволил с должности заместителя руководителя Коростенской местной прокуратуры из-за перестрелки в Олевске.

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